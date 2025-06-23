İnegöl'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı

İnegöl'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, iki araç çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kurtuluş ile Pazar sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Kurtuluş Sokak'ta seyreden Ramazan Ç. (18) yönetimindeki 16 AYD 376 plakalı otomobil, Pazar Sokak'tan çıkan Akif K. (60) idaresindeki 43 PC 069 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler ile 16 AYD 376 plakalı otomobildeki yolcu Meriha Ç. (50) ile diğer araçtaki yolcu Leyla K. (59) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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