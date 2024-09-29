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İnegöl'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı

İnegöl'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Paşaören Sokak ile Demirel Sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Demirel sokaktan çıkan Sürücü Emre Y.(29) yönetimindeki 16 Y 0100 plakalı otomobil, Paşaören sokaktan çıkan Sürücü Muhammet Salih Ç.(26) yönetimindeki 60 AEA 135 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan 60 AEA 135 plakalı otomobil evin bahçesindeki depoya çarparak durabildi.

Kaza sonucu sürücüler ile 60 AEA 135 plakalı otomobildeki yolcular Taha T.(29) ve Muhammet Sefa G.(27) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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