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İnegöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Metal Sanayi kavşağında meydana geldi. Alanyurt bölgesinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Halil İbrahim S. (38) yönetimindeki 16 RA 460 plakalı otomobil, kavşaktan Akpınar Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan Mikayil Ö. (42) yönetimindeki 43 AAH 468 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan oğlu İ.Ö. (12) ağır yaralanırken, otomobilde yolcu konumunda bulunan Perihan S. (36) ile oğlu Muhammed Osman S. (3) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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