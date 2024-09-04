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İnegöl'de otomobil dereye uçtu, sürücü yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu, sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu, sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu üzeri İnegöl girişindeki meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Yahya Ö. (21) yönetimindeki 16 NHT 91 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Kalburt dere yatağına uçtu. Dere yatağına devrilerek yan duran otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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