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İnegöl'de otomobil çarptığı çocuğu yaraladı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mahmudiye Mahallesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı çocuk yaralandı. Kaza anı bir sitenin kamerasına yansırken, polis kaçan sürücüyü arıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı çocuk yaralandı. Kaza anı bir sitenin kamerasına yansırken, polis kaçan sürücüyü arıyor.

Kaza, Mahmudiye mahallesi Gözde sokakta meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, saklambaç oynarken yola çıkan 11 yaşındaki Yusuf Ö.'ye çarptı. 11 yaşındaki çarpan sürücü kaza yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kaçan sürücüyü arıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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