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İnegöl'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Sürücüler ve bir yolcu yaralanırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İnegöl'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

BURSA - Kaza İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi.

İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Sürücü Gökmen S.yönetimindeki 16 KGR 27 plakalı otomobil, aynı yöne giderken sola dönüş yapmakta olan sürücü Ertekin K.yönetimindeki 16 BDD 314 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücülerle 16 KGR 27 plakalı otomobildeki yolcu Melike Ünver S.ve 6 yaşındaki Hüseyin Eymen S. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İnegöl'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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