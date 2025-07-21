İnegöl'de Otomobil Bisikletliye Çarptı: Yaralı Vatandaşın Yardımına Koşuldu

İnegöl'de Otomobil Bisikletliye Çarptı: Yaralı Vatandaşın Yardımına Koşuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletli bir adam, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine koşan vatandaşlar, yaralıyı güneşten korumak için örtü getirdi. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı. Vatandaşlar, yaralanan adamın üzerine örtü tutarak onu güneşten korudular.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Osman T. (38) yönetimindeki 06 BGA 075 plakalı otomobil, bisikletiyle yoldan karşıya geçmekte olan Erol Z.'ye (67) çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralının yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşlar, evlerinden getirdikleri örtüyle yaralıyı güneşten korudular. Erol Z., kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mazlum Abdi'ye suikast girişimi! Yakın koruması öldürmeye çalıştı

Mazlum Abdi'ye suikast girişimi! Yakın koruması öldürmeye çalıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor

Bunu kimse beklemiyordu! 2 yıllık imzayı atıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.