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İnegöl'de Otobüs Şoförüne Görevden Alma Cezası

İnegöl'de Otobüs Şoförüne Görevden Alma Cezası
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle yaşanan gerginlik, amatör kameralara yansıdı. Olayın ardından şoförün görevine son verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle yaşanan gerginlik amatör kameraya yansıdı. Olayın ardından şoförün görevine son verildi.

Olay, İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Özel halk otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Sosyal medyada paylaşılan videonun ardından İnegöl Ulaşım A.Ş. (İNULAŞ) yönetimi, özel halk otobüsü şoförünün görevine son verdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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