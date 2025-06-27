İnegöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İnegöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde mangal ateşinin sıçramasıyla başlayan orman yangını, itfaiye ve helikopter ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın saat 12.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Dömez Mahallesindeki bağ evinde yakılan mangal ateşi otluk alana sıçradı. Yangın kısa sürede büyüdü. Otluk alandaki yangın ormana da sıçrayarak yayıldı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve Orman işletme ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sırada helikopterle de müdahale başladı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, beraberindeki İnegöl Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı ile birlikte incelemede bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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