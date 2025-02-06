Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık

Rakam verdi! İşte 2 yılda deprem bölgesi için harcanan para
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti
Trump'ın skandal Gazze planına İsrail'den bile itiraz var

Trump'ın skandal Gazze planına İsrail'den bile itiraz var
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti

İnegöl'de Okulda Tırmanma Kazası: Öğrenci Yaralandı

İnegöl'de Okulda Tırmanma Kazası: Öğrenci Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Yıldırım Bayezit İmam Hatip Ortaokulunda, teneffüste duvara tırmanan 11 yaşındaki Yusuf H. eline saplanan tel nedeniyle yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan öğrencinin durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ortaokulda meydana gelen olayda duvara tırmanırken tel eline saplanan öğrenci yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki Yıldırım Bayezit İmam Hatip Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Yusuf H. teneffüste oynarken tırmandığı duvardaki tel eline saplandı. Sol elinden yaralanan öğrenci, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından çocuk, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz
img

Ünlü müzisyenden kötü haber
img

Terör örgütünden hain plan! 65 kişiyi tek tek böyle öldürdüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

Sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çağırdığı depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı

Sahneye gelen depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı
8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
Brezilya'da örümcek yağmuru! Binlercesi gökyüzünü sardı

Gökyüzünden binlerce örümcek yağdı
Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.