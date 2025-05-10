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İnegöl’de Öğrenci Yurdunda Yangın: 3 Öğrenci Dumandan Etkilendi

İnegöl’de Öğrenci Yurdunda Yangın: 3 Öğrenci Dumandan Etkilendi
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir öğrenci yurdunda çıkan yangında 3 öğrenci dumandan etkilendi. Yangın, kazan dairesinde başladı ve itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İnegöl öğrenci yurdunda yangın

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde üniversite bir öğrenci yurdunda yangın çıktı. 3 öğrenci dumandan etkilendi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Aşkın Sokak'ta bulunan bir vakfa ait erkek öğrenci yurdunda çıktı. Yurdun bahçesindeki kazan dairesinde meydana gelen yangını gören öğrenciler panikle yurttan çıkarak İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Öğrenciler yurttan tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yurdunun bir kısmında hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen 3 öğrenciye ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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