İnegöl'de Nalbur Dükkanının Önündeki Teller Çalındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde nalbur dükkanının önündeki teller, elektrikli bisikletle gelen 2 kişi tarafından çalındı. Şüpheliler kaçarken bisiklet devrilirken, o anlar kameraya yansıdı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde nalbur dükkanının önündeki teller, elektrikli bisikletle gelen 2 kişi tarafından çalındı. Şüpheliler kaçarken bisiklet devrilirken, o anlar kameraya yansıdı.
Olay, saat 07.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi'nde meydana geldi. İki şüpheli, elektrikli bisikletle geldikleri nalbur dükkanının önündeki 2 bin lira değerindeki 50 kilo ağırlığındaki telleri aldı. Şüpheliler kaçarken elektrikli bisiklet devrildi. Yerden kaldırdıkları elektrikli bisiklete binen şüpheliler tellerle uzaklaştı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.