İnegöl'de Motosikletli Kadın 24 Saat İçinde İki Kez Kaza Geçirdi

İnegöl'de Motosikletli Kadın 24 Saat İçinde İki Kez Kaza Geçirdi
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İnegöl'de otomobil ile çarpışan motosikletin yolcusunun, kaza sonrası hastaneye kaldırıldığı ve bir gün önce de aynı yerde kaza yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 1 kişi yaralandı. Kaza da yaralanan yolcunun bir gün önce de aynı yerde motosikletle kaza yaparak yaralandığı öğrenildi. 24 saat içinde 2 kez yaralanan bayan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa Mahallesi Konak sokak üzerinde seyir halinde olan Kenan A. (61) yönetimindeki 16 AUR 923 plakalı otomobil ile Altay Ç. (41) yönetimindeki 09 AOR 745 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, motosiklette yolcu konumunda bulunan Ebru U. (24) yaralandı. Yaralı haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza da yaralanan yolcu, dün aynı yerde motosiklet kazası yaparak yine ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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