Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de motosikletli gencin korku dolu anları kameraya yansıdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletli bir genç, aracının aynasını kıran otomobil sürücüsünün silahını doğrultmasıyla korku dolu anlar yaşadı. Olay amatör kamera tarafından kaydedildi ve polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ancak olayın kurgu olduğu da iddia edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletli gencin korku dolu anları kameraya yansıdı. Aracının aynasını kıran motosiklet sürücüsünün peşine düşüp silahını şahsa doğrultan otomobil sürücüsü saniye saniye kaydedilirken, gençlerin videoyu kurgu olarak çektikleri de iddia edildi.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü iddiaya göre kendisini sıkıştıran otomobilin aynasına vurdu. Öfkelenen otomobil sürücüsü, motosikletlinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında otomobil sürücüsü, motosikletin önünü kesip elindeki tabancayı motosiklet sürücüsüne doğrulttu. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Polis sosyal medyada yayılan videodaki silahlı sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olayın kurgu videosu olduğu da iddia edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet İnegöl Bursa Güvenlik Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Hamburger ve kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

Hamburger ve kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

 4 kişinin öldüğü damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Hakim yapma

4 kişinin öldüğü damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Hakim yapma

 Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

 İsrail ordusu gece yarısı komşu ülkeyi fosfor bombasıyla vurdu

İsrail ordusu gece yarısı komşu ülkeyi fosfor bombasıyla vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title