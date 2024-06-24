İnegöl'de motosikletli gencin korku dolu anları kameraya yansıdı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletli bir genç, aracının aynasını kıran otomobil sürücüsünün silahını doğrultmasıyla korku dolu anlar yaşadı. Olay amatör kamera tarafından kaydedildi ve polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ancak olayın kurgu olduğu da iddia edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletli gencin korku dolu anları kameraya yansıdı. Aracının aynasını kıran motosiklet sürücüsünün peşine düşüp silahını şahsa doğrultan otomobil sürücüsü saniye saniye kaydedilirken, gençlerin videoyu kurgu olarak çektikleri de iddia edildi.
Olay, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü iddiaya göre kendisini sıkıştıran otomobilin aynasına vurdu. Öfkelenen otomobil sürücüsü, motosikletlinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında otomobil sürücüsü, motosikletin önünü kesip elindeki tabancayı motosiklet sürücüsüne doğrulttu. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Polis sosyal medyada yayılan videodaki silahlı sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olayın kurgu videosu olduğu da iddia edildi. - BURSA