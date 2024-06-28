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İnegöl'de motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosikletler kafa kafaya çarpıştı; 2 sürücü de yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosikletler kafa kafaya çarpıştı; 2 sürücü de yaralandı.

Kaza, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Cerrah kavşağı mevkiinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan sürücü Burak D.(26) yönetimindeki 16 ADF 102 plakalı motosiklet, ters yönden gelen sürücü Nuray C.(35) yönetimindeki 16 ALB 115 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletlerden düşen sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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