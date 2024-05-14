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İnegöl'de motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosikletin çarptığı yayadan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Hamidiye mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Davut Ç. (29) yönetimindeki 16 BIU 889 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hamza K.'ya (12) çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile yaya Hamza K. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hamza K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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