İnegöl'de Motosikletin Otomobile Çarpması Sonucu Yaralılar Var

İnegöl'de Motosikletin Otomobile Çarpması Sonucu Yaralılar Var
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde dönüş yapan otomobile motosikletin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazanın anı araç içi kameraları tarafından kaydedildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dönüş yapan otomobile motosiklet çarptı. Çarpma anı saniye saniye araç içi kamerasına yansırken, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde meydana geldi. B.K.'nın (17) kullandığı 16 BIL 290 plakalı motosiklet, Civan Sokak'tan caddeye çıkış yapmakta olan Emre D. (26) yönetimindeki 10 AIC 566 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasında oturan Melih G. (18) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin ve yoldan geçen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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