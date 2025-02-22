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İnegöl'de Motosiklete İki Otomobil Çarptı: 2 Yaralı

İnegöl'de Motosiklete İki Otomobil Çarptı: 2 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklete bir dakika içinde iki otomobil çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Olay sonrası bir otomobil sürücüsü kayıplara karıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklete 1 dakika içinde iki kez otomobil çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden Harun K. (32) yönetimindeki 16 KKK 51 plakalı motosiklete, arkasından gelen henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Devrilen motosiklete daha sonra yine arkadan gelen Muhammed S. (33) yönetimindeki 16 BIS 445 plakalı otomobil buzlanma nedeniyle kayarak çarptı. Bir dakika içinde iki otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ve arkasında bulunan yolcu Merve C. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından ismi öğrenilemeyen diğer araç sürücüsü kaçarak kayıplara karıştı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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