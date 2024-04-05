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İnegöl'de motosiklet yayaya çarptı: 3 kişi yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet yayaya çarptı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İnegöl'ün Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. İsa K. (43) yönetimindeki 16 KGD 91 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Bünyamin U.'ya (15) çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki oğlu 12 yaşındaki Muhammed K. ve yaya Bünyamin U. (15) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayı araştırıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Güvenlik Bursa Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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