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İnegöl'de Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Ağır Yaralı

İnegöl'de Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Ağır Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı ve jandarma inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeniceköy Mahallesi'nde cadde üzerinde seyir halinde olan M.E. (16) idaresindeki 16 BMS 996 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Dilek U.'ya (38) çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile yaya ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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