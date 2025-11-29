İnegöl'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Yenice Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde Ebubekir P. (19) yönetimindeki 16 BMM 579 plakalı motosiklet, ara sokaktan çıkan sürücü Hülya C. (46) yönetimindeki 16 BJB 634 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA