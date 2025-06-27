İnegöl'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

İnegöl'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosikletin otomobile çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza 09.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Özcan T. (20) yönetimindeki 16 BLC 901 plakalı motosiklet, U dönüşü yapıp park etmeye çalışan Ali A. (38) idaresindeki 16 NM 172 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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