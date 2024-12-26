İnegöl'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 19.40 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Ömer A. (35) yönetimindeki 16 AFN 062 plakalı otomobil, Akpınar Caddesi'nden çıkan İsmail A. (21) yönetimindeki 16 BNZ 717 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA