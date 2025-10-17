Haberler

İnegöl'de Motosiklet ve Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

İnegöl'de Motosiklet ve Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile bisiklet çarpıştı; 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Osmanbey Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Serdar Ş. (17) yönetimindeki 16 KLF 73 plakalı motosiklet, sokaktan caddeye çıkan Hayrettin K. (67) yönetimindeki bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen araçlardan düşen sürücüler yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalılara Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendi

Erdoğan, Afrikalılara Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendi
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.