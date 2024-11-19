İnegöl'de Motosiklet Sürücüsü 2 Günlük Hayat Mücadelesine Yenik Düştü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, yoğun bakımda 2 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, yoğun bakımdaki 2 günlük hayat mücadelesine yenik düştü.
Kaza, 17 Kasım günü saat 19.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden sürücü Emirhan Aydın (19) yönetimindeki 16 BKL 612 plakalı motosiklet, sokağa dönüş yapan Mustafa E. (30) yönetimindeki 16 V 0453 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İnegöl Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alınan Aydın, 2 günlük hayat mücadelesine yeni düştü.
Otomobilin sürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekiplerin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA