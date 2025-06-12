İnegöl'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Mesudiye Mahallesi 2. Yunus Emre sokakta meydana geldi. Sürücü Mehmet K.(29) yönetimindeki 16 KFD 52 plakalı hafif ticari araç, sürücü 12 yaşındaki Muhammet K. yönetimindeki 16 BBT 219 motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edilen gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA