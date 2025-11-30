İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.45 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Parkyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Hakan D. (47) yönetimindeki 16 BLL 753 plakalı motosiklet, Yücel Sokak'tan aniden yola çıkış yapan otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet devrildi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasını saniye saniye yansıdı. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA