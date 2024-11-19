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İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet park halindeki kamyonete çarpıp devrildi. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkarak park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan uzman çavuş Ömer G. (27) yönetimindeki 16 BKR 786 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilerek sürüklenen motosiklet park halindeki 16 AFF 228 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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