İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Kamyonetin Altında Kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü, aracın altına girdi.

Kaza saat 23.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl istikametine seyir halinde olan Yağız S. (17) yönetimindeki 16 AKU 256 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosiklet, sürüklenerek kırmızı ışıkta bekleyen sürücü Hüseyin Y.(48) yönetimindeki 16 CBJ 69 plakalı kamyonetin altına girdi. Kaza yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Motosikletin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA