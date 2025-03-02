İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilerek yerde sürüklenen motosiklet, bir aracın altına girdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir eden Mustafa O. (28) idaresindeki 16 MC 0669 plakalı motosiklet, önünde aniden duran araca çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet, devrilerek cadde üzerinde sürüklendi. Motosiklet, park halindeki Harun E. (41) idaresindeki 16 ARV 739 plakalı suv aracın altına girerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA