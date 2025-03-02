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İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü kontrolü kaybedip devrilen motosikletiyle bir aracın altına girdi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilerek yerde sürüklenen motosiklet, bir aracın altına girdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir eden Mustafa O. (28) idaresindeki 16 MC 0669 plakalı motosiklet, önünde aniden duran araca çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet, devrilerek cadde üzerinde sürüklendi. Motosiklet, park halindeki Harun E. (41) idaresindeki 16 ARV 739 plakalı suv aracın altına girerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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