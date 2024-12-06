Üye Girişi
Haberler
'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti

Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Esad Tahran'da

 Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz

Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz

 Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar

Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar
Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet, aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölündü. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan Süha R. (20) yönetimindeki 16 BEP 502 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sağındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ikiye ayrılırken, genç sürücü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Hizbullah, Türkiye'nin yanı başındaki savaşta tarafını seçti
img

3 liseli kızın staj gördüğü otelde mide bulandıran olay
img

Netanyahu'nun canını sıkacak gelişmeyi Hamas duyurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Trabzonspor'a verilen penaltı doğru mu, yanlış mı HAKEM GÖRÜŞLERİ (Trabzonspor -Kasımpaşa)? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın toplam beş bölümden oluşan "Beş Şehir" adlı eserinde adlarının geçtiği bölümlerin altında anlatılan kaç şehir vardır? Dursun Özbek neden PFDK'ya sevk edildi, hangi maddeden sek edildi, ceza alacak mı? 2022-2023 sezonunda Türkiye'de tiyatro seyirci sayısı bir önceki sezona oranla nasıl değişmiştir? Emekli maaş zammı enflasyon farkı 2025 Hangisi, 5 Aralık 1927'den itibaren günümüze dek dolaşıma çıkarılmış Türkiye Cumhuriyeti banknotlannin arka veya ön yüzlerinde tasvir edilmiş ... Türkiye'de en çok hangi balık avlanıyor? TÜİK verilerine göre 2023 yılında Türkiye'de 273.915 ton ile en çok hangi balık avlanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Meryem Boz nerede, neden kadroda yok (Bahçelievler Belediyespor)? Atalanta Milan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Atalanta Milan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Suriye Muhalifler kim? Muhalifleri kim destekliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.