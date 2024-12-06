İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet, aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölündü. Kazada sürücü ağır yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan Süha R. (20) yönetimindeki 16 BEP 502 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sağındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ikiye ayrılırken, genç sürücü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA