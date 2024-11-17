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İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonrası sağlık durumu ciddiyetini koruyan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Bedirhan A. (19) yönetimindeki 16 BKL 612 plakalı motosiklet, cadde üzerinden sokağa dönüş yapmakta olan Mustafa E. (30) yönetimindeki 16 V 0453 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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