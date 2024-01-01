İnegöl'de motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasisten hızla geçen motosiklet devrilerek sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Ortaköy Mahallesi'ne seyir halinde olan Feridun Y. (26) yönetimindeki 16 SF 462 plakalı motosiklet, önündeki kasisi fark etmedi. Kasisten hızlı geçince motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen motosikletten düşen genç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA