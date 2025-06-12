İnegöl'de Motosiklet Kazası: İki Kişi Ağır Yaralandı

İnegöl'de Motosiklet Kazası: İki Kişi Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu ağır yaralandı. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan Sürücü Yiğit K.(16) yönetimindeki 33 NJN 43 plakalı motosiklet, yol üzerinden Küçük Yenice Mahallesi'ne dönüş yapan sürücü Kenan C.(70)yönetimindeki 16 KHA 27 plakalı otomobile yandan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki arkadaşı Yunus Emre Z.(14) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan sürücü Yiğit K. Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Yunus Emre Z. İse İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine yatırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hindistan'da yolcu uçağı düştü

200'den fazla kişinin seyahat ettiği yolcu uçağı düştü
242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada

Yolcu uçağının düşme anı kamerada! Adeta alev topuna döndü
Hindistan'daki kaza sonrası Boeing hisseleri çakıldı

Uçak kazası sonrası piyasalarda deprem! Bir anda resmen çakıldı
Leroy Sane'yi İstanbul'a getiren Galatasaray'dan bir bomba daha

Gece yarısı Sane'yi İstanbul'a getiren Galatasaray'dan bir bomba daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
Hükümet, 600 bin kamu işçisi için zam teklifini yarın verecek

600 bin kamu işçisinin dört gözle beklediği tarih netleşti
Ödül törenine damga vuran önlem! Keskin nişancılar eller tetikte bekledi

Törene damga vuran önlem! Keskin nişancılar eller tetikte bekledi
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

Kostümleriyle yıllara meydan okudu! 84 yaşında, tacıyla podyuma çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.