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İnegöl'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Yaralandı

İnegöl'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. 17 yaşındaki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet devrildi; sürücüsü yaralandı.

Kaza Süleymaniye mahallesi İstiklal caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Deniz E. (17) yönetimindeki 16 BKL 431 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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