Çarpıp kaçtı, plakasını düşürünce yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cipin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaçan cip sürücüsü, olay yerinde düşürdüğü plaka sayesinde yakayı ele verdi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cipin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaçan cip sürücüsü düşürdüğü plakadan yakayı ele verdi.

Kaza saat 02.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 6. Eylül caddesinde meydana geldi. Erhan A. (33) yönetimindeki 16 BEP 117 plakalı motosiklet, henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 BYT 996 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Cip sürücüsü ise aracıyla kaçtı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından trafik ekipleri, olay yerinde aracının plakasını düşüren sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kazadan 1 saat sonra kazaya karışan araç, metal sanayide ara sokakta park halinde bulundu.

Ekipler sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
