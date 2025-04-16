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İnegöl'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

İnegöl'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ilıca Sokak'ta meydana geldi. Erhan B. (16) idaresindeki 43 UZ 055 plakalı motosiklet ile Sülün Sokak'tan çıkan Sude D. (16) idaresindeki 10 AHV 594 plakalı motosiklet çarpıştı. Savrulan motosikletlerden biri yeşil alan çiftine çarparak devrildi. Kaza sonucu sürücüler ile 10 AHV 594 plakalı motosiklette yolcu konumunda bulunan Elif G. (16) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Sude D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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