İnegöl'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir motosiklet, park halindeki iki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yeniceköy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir eden Süleyman T. (19) idaresindeki 16 KAE 44 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halindeki 16 CSL 26 ve 16 BEE 131 plakalı otomobillere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Fatih B. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA