İnegöl'de Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

İnegöl'de Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 17 yaşındaki sürücünün kontrolünü kaybettiği motosiklet, dolmuş durağına çarptı. Kaza sonrası yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet dolmuş durağına çarptı. Kazada 17 yaşındaki sürücü yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi Rafet Çavuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Arda A. (17) idaresindeki 16 AND 023 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dolmuş durağına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletten savrulan sürücü yaralanarak yere düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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