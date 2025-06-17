İnegöl'de Motosiklet ile Özel Halk Otobüsü Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

İnegöl'de Motosiklet ile Özel Halk Otobüsü Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ali A. (56) idaresindeki 16 BAP 935 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip sokağa dönüş yapmakta olan Hamza T. (26) yönetimindeki 16 M 06009 plakalı özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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