Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim

Trump ile Putin arasında telefon görüşmesi: Hayatlarını bağışla
Yeniden Refah Partisi'nde 'Konya' krizi büyüyor! İstifalar peş peşe geldi

Erbakan, AK Parti'nin kalesinde büyük kriz yaşıyor
Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer

Cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer
Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Son hali dikkat çekti

İnegöl'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

İnegöl'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralıya ilk müdahale, olay yerinde alışverişte bulunan bir sağlık görevlisi tarafından yapıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi alışverişe gelen sağlık görevlisi yaptı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Ahmed E. (23) yönetimindeki 16 MC 0306 plakalı motosiklet, park halindeyken yola çıkan Turgay Ş. (23) yönetimindeki 16 ATG 005 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Yaralının yardımına vatandaşlar koştu. Başının altına halı serilen yaralıya, o sırada alışverişe gelen sağlık görevlisi Celal B. ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bunu yapan insan olamaz! Görüntü ekipleri harekete geçirdi
img

Şinasi Yurtsever'in ölümünden annesinin haberi yokmuş
img

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eslem'in başıboş köpekler tarafından öldürülmesine ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı'na soruşturma

12 yaşındaki Eslem'in ölümü sonrası DEM Partili belediyeye soruşturma
Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek

Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı

Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.