İnegöl'de Motorlu Testere Kazası: Bir İşçi Yaralandı

İnegöl'de Motorlu Testere Kazası: Bir İşçi Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir orman ürünleri fabrikasında, ahşap kesimi yapan 62 yaşındaki işçi Yavuz T.'nin elini motorlu testere kaptırması sonucu yaralandığı bildirildi. Olay sonrası hastaneye kaldırılan işçinin durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında meydana gelen olayda elini motorlu testere kaptıran işçi yaralandı.

Olay saat 14.30 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir Orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. İşçi Yavuz T. (62) ahşap kesimi yaptığı sırada sağ elini motorlu testereye kaptırdı. Elinden yaralanan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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