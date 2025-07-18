İnegöl'de Motorlu Testere Kazası: Bir İşçi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında meydana gelen olayda elini motorlu testere kaptıran işçi yaralandı.

Olay saat 14.30 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir Orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. İşçi Yavuz T. (62) ahşap kesimi yaptığı sırada sağ elini motorlu testereye kaptırdı. Elinden yaralanan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA