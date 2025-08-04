İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinin depo kısmında yangın çıktı.

Yangın saat 13.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Edebey Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. İş yerinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden çalışanların haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek bir saatte söndürdüler.

Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi. - BURSA