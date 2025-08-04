İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinin depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından bir saat içerisinde söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinin depo kısmında yangın çıktı.

Yangın saat 13.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Edebey Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. İş yerinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden çalışanların haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek bir saatte söndürdüler.

Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Leroy Sane'nin sözleri taraftarları çok kızdırdı! Instagram'dan takibi bıraktı

Sözleri taraftarı çok kızdırdı! Instagram'dan takibi bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görenler inanamıyor! Evin içerisinde yakalandı, tam 55 santimetre uzunluğunda

Evin içerisinde yakalandı, tam 55 santimetre uzunluğunda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.