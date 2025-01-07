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İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir mobilya imalathanesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinin çatısında yangın çıktı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi'nde 3 katlı mobilya imalathanesinin çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu iş yerinin çatısında hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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