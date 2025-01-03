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İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda maddi hasar oluştu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı mobiya imalathanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayisi 26. Mobilya Sokak üzerinde faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinin çatı katında henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda imalathane maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili olarak tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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