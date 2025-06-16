İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinin bahçesindeki atıkların yanması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin imalathaneye sıçramasını önlediler. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İnegöl Mobilya sanayinde yangın

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinin bahçesindeki atıklar alev alev yandı.

Mahmudiye Mahallesi 15. Mobilya sokakta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesinin bahçesinde meydana geldi. Bahçedeki atıklar alev alev yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale kısa sürede kontrol altına aldılar. Yangın imalathaneye sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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