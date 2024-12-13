İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde İş Yeri Sahibi Yük Asansörü Boşluğuna Düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde yük asansörü boşluğuna düşen iş yeri sahibi ağır yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Güzel Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Cengiz S. (50), mobilya imalathanesinin 3. katında temizlik yapmaya başladı. O sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu Cengiz S., asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen adam ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşı sonucu bulunduğu yerden kurtarılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA