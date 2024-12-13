Üye Girişi
Haberler
Hakan Fidan canlı yayında açıkladı! Rusya ve İran Esad'ın arkasından böyle çekilmiş
Rusya ve İran Esad'ın arkasından böyle çekilmiş
Bakan Fidan canlı yayında uyardı: Tüm terör unsurları Suriye'yi terk etmeli
Bakan Fidan canlı yayında uyardı: Bugün Suriye'yi terk etsinler
Yeni Suriye Hükümeti, İsrail için harekete geçti
Yeni Suriye Hükümeti, İsrail için harekete geçti
Trump'a Türkiye tavsiyesi: İlk işi Erdoğan'ı aramak olmalı
"Trump bu fırsatı kaçırmayacak! İlk işi Erdoğan'ı aramak olmalı"

İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde İş Yeri Sahibi Yük Asansörü Boşluğuna Düştü

İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde İş Yeri Sahibi Yük Asansörü Boşluğuna Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde, temizlik yaparken bir anlık dikkatsizlik sonucu yük asansörü boşluğuna düşen iş yeri sahibi Cengiz S. (50) ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde yük asansörü boşluğuna düşen iş yeri sahibi ağır yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Güzel Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Cengiz S. (50), mobilya imalathanesinin 3. katında temizlik yapmaya başladı. O sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu Cengiz S., asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen adam ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşı sonucu bulunduğu yerden kurtarılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti terör örgütünü korkuttu
img

Burak Yılmaz'dan olay yaratacak Fatih Terim itirafı
img

Esad çiftini kahredecek görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım
"Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım"
Burak Yılmaz'dan olay yaratacak Fatih Terim itirafı
Burak Yılmaz'dan olay yaratacak Fatih Terim itirafı
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
Narin cinayetini çözebilecek itiraf: Jandarmaya isimleri vermiş
Narin cinayetini çözebilecek itiraf: Jandarmaya isimleri vermiş
Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad çiftini kahredecek görüntüler

Son Dakika Haberleri

Cumhuriyetin ilk yıllarından 1949'a kadar Türkiye'de hangisini bulundurmak, kullanmak ve satmak yasaktı? Sezonu namağlup bitirip 2. olan tek futbol takımı hangisidir? 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde sezonu namağlup bitirip 2. olan tek futbol takımı hangisidir? Türk edebiyatının ilk fabl örneklerinden olan Şeyhî'nin "Harnâme" adlı eseri hangisinin hangisine özenmesini konu alır? Rüyada altın toplamak ne anlama gelir? Rüyada üzüm toplamak ne anlama gelir? Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni, hangi olimpiyatlarda eskrim dalında yarışarak Türkiye'yi temsil eden ilk kadın sporcular olmuşlardır? 15 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Balık, Oğlak, Koç burcu yorumu! 15 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Rüyada zeytin toplamak ne anlama gelir? Türkan Şoray Selvi Boylum Al Yazmalım filminin nasıl bitmesini istedi? Filmin senaristine göre, Türkan Şoray "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin nasıl bitmesi konusunda senaristi ve yönetmeni ikna etmeye çalışmıştır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.