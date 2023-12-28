İnegöl'de mobilya imalathanesinde iş kazası: İşçinin parmakları koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde elini makineye kaptıran işçinin parmakları koptu.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Ufuk Sokak'taki bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Hakan K. (49) makinede ahşap kesimi yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu elini makineye kaptırdı. İki parmağı kopan işçi, özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan K., yapılan ilk tedavinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Polis, iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı. - BURSA