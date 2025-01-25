İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde İş Kazası: İşçinin Parmağı Koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda elini yatar makinesine kaptıran işçinin parmağı koptu.

Olay saat 22.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ayaz sokak üzerinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. İşçi Reşit T. (37) yatar testere ile sunta kesimi yaptığı sırada bir anda elini makineye kaptırdı. Sol el baş parmağını makineye kaptıran işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk tedavinin ardından işçi, ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA