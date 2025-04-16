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İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde İş Kazası: 3 Parmak Kopdu

İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde İş Kazası: 3 Parmak Kopdu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çalışan işçi, ahşap kesimi yaparken elini makineye kaptırdı ve 3 parmağını kaybetti. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda elini makineye kaptıran işçinin 3 parmağı koptu.

Olay saat 11.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 15. Mobilya sokakta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesinde meydana geldi.

İşçi Murat U.(52), ahşap kesimi yaptığı sırada sağ elini makineye kaptırdı. Orta, yüzük ve serçe parmağı kopan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, parmakları dikilmek üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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